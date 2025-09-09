TotalEnergies Aktie
WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271
TotalEnergies Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Totalenergies auf "Overweight" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Im europäischen Öl- und Gassektor verlagere sich der Fokus vermehrt auf die Widerstandskraft der Unternehmen, schrieb Matthew Lofting in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Wegen der Aussicht auf einen steigenden globalen Ölangebotsüberschuss werde der Ton vorsichtiger. Der Experte wiederholte unter diesen Umständen seine positiven Einschätzungen für Eni und Saipem, während er Equinor als negativste Empfehlung hervorhob. Auch für Totalenergies bleibt er optimistisch gestimmt./tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 23:52 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
