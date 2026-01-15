TRATON Aktie
|30,90EUR
|0,12EUR
|0,39%
WKN DE: TRAT0N / ISIN: DE000TRAT0N7
TRATON Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Traton von 31,80 auf 31,20 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Daniela Costa widmete sich am Mittwoch der bevorstehenden Berichtssaison der europäischen Investitionsgüterbranche. Insgesamt erwartet sie wenig Veränderung gegenüber dem dritten Quartal. Bei Traton passte sie ihre Schätzungen währungsbedingt an./ag/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 23:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
|Zusammenfassung: TRATON Neutral
|
Unternehmen:
TRATON
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
31,20 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
30,82 €
|
Abst. Kursziel*:
1,23%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
30,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
0,97%
|
Analyst Name::
Daniela Costa
|
KGV*:
-
