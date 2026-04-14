TRATON Aktie

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WKN DE: TRAT0N / ISIN: DE000TRAT0N7

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14.04.2026 12:56:10

TRATON Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Traton von 33,60 auf 33,10 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Daniela Costa passte ihre Schätzungen am Montagabend an den Absatz der Lkw-Holding im ersten Quartal an./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 22:13 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TRATON Neutral
Unternehmen:
TRATON 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
33,10 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
32,86 € 		Abst. Kursziel*:
0,73%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
32,36 € 		Abst. Kursziel aktuell:
2,29%
Analyst Name::
Daniela Costa 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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