Die Analysten von Warburg Research haben sowohl ihre Kaufempfehlung "Buy" als auch das Kursziel von 53,80 Euro für die Aktien des heimischen Immobilienentwicklers UBM bestätigt. Der zuständige Experte Simon Stippig verweist auf den angekündigten Zukauf in Deutschland.

UBM hat in Deutschland im Zollhafen Mainz vier Baufelder für insgesamt mehr als 42.000 Quadratmeter von der CA Immo Deutschland und der Zollhafen Mainz GmbH & Co. KG erworben. Warburg bewertet dies als positive Nachrichten, da die solide Bilanzausstattung mit einem hohen Cash-Anteil für die Weiterentwicklung des Portfolios verwendet werde.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Warburg-Analysten 5,78 Euro für 2021, sowie 5,88 bzw. 6,80 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 2,30 Euro für 2021, sowie 2,40 bzw. 2,50 Euro für 2022 bzw. 2023.

Am Mittwochvormittag notierten die UBM-Titel an der Wiener Börse in einem schwachen Umfeld mit plus 0,25 Prozent bei 39,60 Euro.

Analysierendes Institut Warburg Research

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

ste/spo

ISIN AT0000815402 WEB http://www.ubm.at

AFA0029 2022-03-02/10:46