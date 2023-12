Die Analysten von Warburg Research haben ihre Kaufempfehlung "Buy" für die Aktien der heimischen UBM bestätigt. Auch das Kursziel in Höhe von 29,20 Euro wurde von Analyst Simon Stippig unverändert beibehalten.

Die UBM Development AG gab heute den Verkauf einer nicht zum Kerngeschäft gehörenden Immobilie in Tschechien bekannt. Dies folgt auf die gestrige Pressemitteilung, in der der Baubeginn des Timber Peak-Projekts in Mainz angekündigt wurde. Beide Ankündigungen sind nach Meinung der Warburg-Experten positive Nachrichten.

Beim Ergebnis je Aktie (EPS after other payments) erwarten die Warburg-Analysten weiterhin minus 2,68 Euro für 2023, sowie plus 1,81 bzw. 3,25 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich unverändert auf 0,50 Euro für 2023, sowie 0,91 bzw. 1,63 Euro für 2024 bzw. 2025.

Zum Vergleich: Am Mittwoch notierten die UBM-Titel im Frühhandel an der Wiener Börse unverändert zum Vortag bei 20,60 Euro.

