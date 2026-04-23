UBS Aktie
|35,57EUR
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|-1,71%
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
UBS Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für UBS mit einem Kursziel von 39 Franken auf "Buy" belassen. "Weniger schlecht ist nicht gut", schrieb Benjamin Goy in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion auf die nun verabschiedeten Kapitalanforderungen in der Schweiz. Leisten könne es sich die Bank aber und auch deutlich mehr ausschütten als bisher./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 08:14 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: UBS Buy
|
Unternehmen:
UBS
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
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Kursziel:
39,00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
35,61 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
32,62 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Benjamin Goy
|
KGV*:
-
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