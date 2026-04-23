FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für UBS mit einem Kursziel von 39 Franken auf "Buy" belassen. "Weniger schlecht ist nicht gut", schrieb Benjamin Goy in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion auf die nun verabschiedeten Kapitalanforderungen in der Schweiz. Leisten könne es sich die Bank aber und auch deutlich mehr ausschütten als bisher./rob/ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 08:14 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.