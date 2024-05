ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Under Armour von 12 auf 11 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Bericht zum vierten Quartal sei schwach gewesen, doch seine wichtigere Erkenntnis sei, dass der Sportartikelhersteller einen umsichtigen strategischen Plan habe, um nachhaltiges Wachstum zu fördern, schrieb Analyst Jay Sole in einer am Freitag vorliegenden Studie. An seinem Kursziel gemessen, betonte der Experte das hohe, aktuell mehr als 60 Prozent große Kurspotenzial der Aktie./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.05.2024 / 02:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.05.2024 / 02:29 / GMT



