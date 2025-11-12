Siemens Aktie
|252,30EUR
|4,25EUR
|1,71%
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
Siemens Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens vor Zahlen zum Geschäftsjahr 2024/25 mit einem Kursziel von 300 Euro auf "Overweight" belassen. Das vierte Geschäftsquartal sei für den Anlagehintergrund des Technologiekonzerns von geringer Relevanz, schrieb Phil Buller am Mittwoch in seinem Ausblick. Angesichts der Ergebnisse der Wettbewerber im abgelaufenen Quartal sei es unwahrscheinlich, dass die Erwartungen wesentlich übertroffen oder verfehlt werden./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 10:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 10:20 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens AG Overweight
|
Unternehmen:
Siemens AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
300,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
251,40 €
|
Abst. Kursziel*:
19,33%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
252,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18,91%
|
Analyst Name::
Phil Buller
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Siemens AGmehr Nachrichten
|
12:26
|Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 bewegt sich im Plus (finanzen.at)
|
10:18
|Ausblick: Siemens legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
10:03
|DAX 40-Wert Siemens-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Siemens-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
11.11.25
|Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 liegt im Plus (finanzen.at)
|
11.11.25
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 bewegt sich am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
11.11.25
|Optimismus in Europa: Zum Handelsstart Pluszeichen im Euro STOXX 50 (finanzen.at)
|
11.11.25
|Freundlicher Handel: DAX beginnt Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
11.11.25
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)