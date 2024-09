NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Unicredit nach der Anteilsaufstockung an der Commerzbank auf "Overweight" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Die italienische Großbank sei erkennbar entschlossen, das Frankfurter Finanzhaus zu übernehmen, schrieb Analystin Delphine Lee in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Transaktion könnte zwar noch an unterschiedlichen Preisvorstellungen, fehlender staatlicher Unterstützung oder Umsetzungsrisiken insbesondere bei den Kosteneinsparungen scheitern. Bislang habe das Unicredit-Management bei Übernahmen aber Disziplin gezeigt und die Wertschöpfung für die Aktionäre priorisiert./gl/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2024 / 14:41 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2024 / 14:41 / BST





