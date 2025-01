NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unicredit auf "Overweight" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Sowohl die Übernahme der Banco BPM als auch ein Kauf der Commerzbank machten langfristig strategisch Sinn für die italienische Großbank, schrieb Analystin Delphine Lee in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Vorerst allerdings sorge die Übernahmeungewissheit - vor allem mit Blick auf das langfristigere Thema Commerzbank - für einige Belastungen mit Blick auf Kapitalausschüttungen. Gleichwohl dürfte die gute Bilanz des Managements bei Übernahmen nicht vergessen werden./mis/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2025 / 21:14 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2025 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.