VINCI Aktie

114,70EUR -1,50EUR -1,29%
VINCI für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 867475 / ISIN: FR0000125486

07.10.2025 09:14:46

VINCI Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Vinci vor Quartalszahlen von 145 auf 140 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Bau- und Infrastrukturkonzern dürfte eine schwache Umsatzentwicklung ausweisen, die mit der bisherigen Jahresperformance übereinstimme, schrieb Graham Hunt in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Prognosen, um den weiterhin geltenden höheren Steuersätzen in Frankreich Rechnung zu tragen./rob/edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 19:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2025 / 19:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: VINCI Buy
Unternehmen:
VINCI 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
140,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
114,15 € 		Abst. Kursziel*:
22,65%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
114,70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
22,06%
Analyst Name::
Graham Hunt 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu VINCImehr Nachrichten

Analysen zu VINCImehr Analysen

09:14 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
19.09.25 VINCI Buy Deutsche Bank AG
16.09.25 VINCI Buy UBS AG
16.09.25 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
09.09.25 VINCI Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel

VINCI 114,70 -1,29% VINCI

