ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Vinci auf "Buy" mit einem Kursziel von 134 Euro belassen. Der Konzessions- und Baukonzern stehe in den kommenden zehn Jahren vor einem Strukturwandel, schrieb Analyst Gregor Kuglitsch in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das ausgereifte französische Mautstraßennetz laufe aus und werde bis dahin Dividenden in Höhe von rund 29 Milliarden Euro generieren. Der Schlüssel liege in der Reinvestition dieses Kapitals zu attraktiven Renditen, um den Weg der zweistelligen Gesamtrenditen für die Aktionäre fortzusetzen, die Vinci in der Vergangenheit erzielt habe./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.05.2024 / 16:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.05.2024 / 16:06 / GMT





