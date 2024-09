ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Vinci auf "Buy" mit einem Kursziel von 134 Euro belassen. Das Verkehrsaufkommen an den Flughäfen des Mischkonzerns sei im August wie von ihm erwartet stabil ausgefallen und habe 103 Prozent des Vor-Corona-Jahres 2019 erreicht, schrieb Analyst Gregor Kuglitsch in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Verkehrsaufkommen auf den Mautstraßen sei deutlich gewachsen./gl/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2024 / 16:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2024 / 16:41 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.