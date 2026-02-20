FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Air Liquide nach Zahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 210 Euro belassen. Der Industriegasekonzern habe dank seines robusten Geschäftsmodells ein gutes Jahresergebnis erzielt, schrieb Aristotelis Moutopoulos in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sehr erfreulich seien die Zielsetzungen für 2026 und 2027./rob/edh/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 15:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 15:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



