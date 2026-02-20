QIAGEN Aktie

41,25EUR 0,10EUR 0,23%
WKN DE: A41HBE / ISIN: NL0015002SN0

20.02.2026 14:09:11

QIAGEN Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Qiagen mit einem Kursziel von 58 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Dies schrieb Analyst Luke Sergott in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zu einigen Konferenzen mit Verantwortlichen des Diagnostikspezialisten in New York. Der Fokus habe auf dem Ausblick, der Konkurrenz durch Tuberkulose-Tests von Roche und fehlenden Kommentaren zu jüngsten Berichten über Übernahmeinteresse gelegen. Zu letzteren sei weiter nichts gesagt worden. Die Suche nach einem neuen Chef gehe unbeirrt weiter und mache Fortschritte./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 14:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 11:00 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: QIAGEN N.V. Overweight
Unternehmen:
QIAGEN N.V. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
41,40 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
41,25 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu QIAGEN N.V.

