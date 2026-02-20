QIAGEN Aktie
|41,25EUR
|0,10EUR
|0,23%
WKN DE: A41HBE / ISIN: NL0015002SN0
QIAGEN Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Qiagen mit einem Kursziel von 58 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Dies schrieb Analyst Luke Sergott in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zu einigen Konferenzen mit Verantwortlichen des Diagnostikspezialisten in New York. Der Fokus habe auf dem Ausblick, der Konkurrenz durch Tuberkulose-Tests von Roche und fehlenden Kommentaren zu jüngsten Berichten über Übernahmeinteresse gelegen. Zu letzteren sei weiter nichts gesagt worden. Die Suche nach einem neuen Chef gehe unbeirrt weiter und mache Fortschritte./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 14:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 11:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
