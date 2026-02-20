LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Qiagen mit einem Kursziel von 58 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Dies schrieb Analyst Luke Sergott in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zu einigen Konferenzen mit Verantwortlichen des Diagnostikspezialisten in New York. Der Fokus habe auf dem Ausblick, der Konkurrenz durch Tuberkulose-Tests von Roche und fehlenden Kommentaren zu jüngsten Berichten über Übernahmeinteresse gelegen. Zu letzteren sei weiter nichts gesagt worden. Die Suche nach einem neuen Chef gehe unbeirrt weiter und mache Fortschritte./ag/gl



