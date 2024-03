NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vinci vor einer Kapitalmarktveranstaltung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 124 Euro belassen. Vor dieser setzte Analystin Elodie Rall die Papiere des Infrastrukturkonzerns auf die Empfehlungsliste "Positiv Catalyst Watch". Nach der Veranstaltung dürften die Investoren die Industrietechniksparte Cobra IS und deren Wachstumsaussichten besser verstehen, lautete in einer am Freitag vorliegenden Studie die Begründung für diesen Schritt./bek/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.11.2023 / 21:58 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2023 / 00:15 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.