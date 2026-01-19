Volkswagen Aktie
|98,02EUR
|-3,18EUR
|-3,14%
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
Volkswagen (VW) vz Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Volkswagen (VW) von 113 auf 118 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Gewinne europäischer Autokonzerne dürften 2026 zwar steigen, die Risiken für das China-Geschäft seien aber spürbar, schrieb Romain Gourvil am Freitagnachmittag in seiner Branchenanalyse. Letztere dürften zunächst eine Neubewertung ausbremsen, auch wenn das Momentum neuer Produkte Fahrt aufnehme. Die Nachfragesituation bleibe in China gerade im Premiumsegment schwierig. Im Einstiegsbereich gebe es aber Spielraum für eine vernünftigere Preisgestaltung, weshalb VW weniger Risikodruck ausgesetzt sei. Die Wolfsburger machten anhaltend gute Fortschritte in der Kernmarke./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 15:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Buy
|
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
118,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
101,20 €
|
Abst. Kursziel*:
16,60%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
98,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20,29%
|
Analyst Name::
Romain Gourvil
|
KGV*:
-
