NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Volkswagen nach einer Konferenz mit Analysten auf "Buy" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Die dort getroffenen Aussagen bestärkten ihn in seiner Ansicht, dass das Jahr 2023 gut zu Ende gegangen ist, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit Blick auf das laufende Jahr könnten sich die Wolfsburger gegen den Branchentrend rückläufiger Ergebnisse stemmen./bek/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2024 / 18:29 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2024 / 18:29 / ET



