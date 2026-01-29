HENSOLDT Aktie
|86,05EUR
|-0,60EUR
|-0,69%
WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005
HENSOLDT Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hensoldt auf "Buy" mit einem Kursziel von 101 Euro belassen. Der Radar-Spezialist dürfte beim Verhältnis zwischen Auftragsvolumen und verbuchten Umsätzen am oberen Rand der Zielspanne zwischen 1,6 und 1,9 liegen, schrieb Christophe Menard in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf die Jahresbilanz Ende Februar./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HENSOLDT Buy
|
Unternehmen:
HENSOLDT
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
101,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
86,15 €
|
Abst. Kursziel*:
17,24%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
86,05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17,37%
|
Analyst Name::
Christophe Menard
|
KGV*:
-
Nachrichten zu HENSOLDT
|
27.01.26
|Schwacher Handel: TecDAX legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
27.01.26
|Börse Frankfurt: MDAX verbucht zum Handelsende Abschläge (finanzen.at)
|
27.01.26
|Handel in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
27.01.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
26.01.26
|Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Handelsende Gewinne (finanzen.at)
|
26.01.26
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX klettert schlussendlich (finanzen.at)
|
26.01.26
|Zuversicht in Frankfurt: TecDAX nachmittags in Grün (finanzen.at)
|
26.01.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX-Anleger greifen am Nachmittag zu (finanzen.at)
Analysen zu HENSOLDT
|12:39
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|28.01.26
|HENSOLDT Equal-weight
|Morgan Stanley
|12.01.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.12.25
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|12:39
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|28.01.26
|HENSOLDT Equal-weight
|Morgan Stanley
|12.01.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.12.25
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|12:39
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|HENSOLDT Kaufen
|DZ BANK
|12.11.25
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.25
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.25
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.05.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.05.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|HENSOLDT Equal-weight
|Morgan Stanley
|12.01.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.12.25
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|12.11.25
|HENSOLDT Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|HENSOLDT
|86,45
|-0,23%
