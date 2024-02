ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Walmart nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 190 US-Dollar belassen. Der Gewinn je Aktie liege im Schlussquartal sowohl über seiner Schätzung als auch über der Markterwartung, schrieb Analyst Michael Lasser in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Zahlenwerk dürfte sich positiv von dem abheben, was sonst noch aus der Handelsbranche berichtet werden dürfte./bek/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2024 / 13:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2024 / 13:51 / GMT



