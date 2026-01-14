BASF Aktie
|44,77EUR
|0,12EUR
|0,27%
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
BASF Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BASF im Nachgang des kürzlich veröffentlichten Chemie-Jahresausblicks auf "Outperform" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. James Hooper resümierte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie von Investorenfeedback, das er erhalten hat. Es herrsche weitgehende Einigkeit über seine Erwartung, dass das Jahr 2026 nur langsam beginnt. Einige Investoren seien aber optimistischer, was das konjunkturelle Umfeld betrifft./tih/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 18:22 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 18:22 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BASF Outperform
|
Unternehmen:
BASF
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
51,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
44,77 €
|
Abst. Kursziel*:
13,92%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
44,77 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13,92%
|
Analyst Name::
James Hooper
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BASF
|
09:29
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 notiert zum Start im Plus (finanzen.at)
|
12.01.26
|Gute Stimmung in Europa: Das macht der Euro STOXX 50 am Montagnachmittag (finanzen.at)
|
12.01.26
|EQS-CMS: BASF SE: Release of a capital market information (EQS Group)
|
12.01.26
|EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
12.01.26
|Analyse: UBS AG bewertet BASF-Aktie mit Neutral in neuer Analyse (finanzen.at)
|
12.01.26
|DAX 40-Papier BASF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BASF-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
09.01.26
|Barclays Capital: Equal Weight-Note für BASF-Aktie (finanzen.at)
|
08.01.26
|ANALYSE-FLASH: Warburg Research hebt BASF auf 'Buy' und Ziel auf 53 Euro (dpa-AFX)