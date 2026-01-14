UBS Aktie

14.01.2026 13:06:43

UBS Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für UBS von 37 auf 39 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Schweizer Banken säßen nun wieder im Sattel, schrieb Benjamin Goy in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar angesichts der unterdurchschnittlichen Entwicklung ihrer Aktien im Jahr 2025. Bei den speziellen Belastungsfaktoren wie regulatorischen Risiken bei der UBS und Kreditverlusten bei Julius Bär dürfte sich etwas tun. Zudem zeige das allgemeine Kapitalmarktumfeld stetige Besserung./ag/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

