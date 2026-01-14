Ferrari Aktie
|311,90EUR
|2,90EUR
|0,94%
WKN DE: A2ACKK / ISIN: NL0011585146
Ferrari Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ferrari mit einem Kursziel von 395 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Stephen Reitman gab am Mittwoch einen Ausblick auf das Jahr 2026 im Autosektor. Nachdem 2025 ein erneut herausforderndes Jahr gewesen sei, glaubt er, dass bestimmte Werte noch weiteres Potenzial haben. Optimistisch bleibt er für BMW, Renault, Ferrari und Aston Martin./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 07:04 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 07:04 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ferrari N.V. Outperform
|
Unternehmen:
Ferrari N.V.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
312,30 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
311,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Stephen Reitman
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Ferrari N.V.
|
05.01.26
|Ferrari-Aktie gesucht: Exor sichert sich Rechte durch Verlängerung der Vereinbarung (Dow Jones)
|
23.12.25
|John Elkann’s year to forget: a pile-up of problems from family to Ferrari (Financial Times)
|
09.12.25
|ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für Ferrari auf 420 Euro - 'Overweight' (dpa-AFX)
|
08.12.25
|Ferrari-Aktie fällt: Morgan Stanley senkt Kursziel (dpa-AFX)
|
12.11.25
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan startet Ferrari mit 'Overweight' - Ziel 394 Euro (dpa-AFX)
|
04.11.25
|ANALYSE-FLASH: RBC belässt Ferrari auf 'Outperform' - Ziel 460 Euro (dpa-AFX)
|
04.11.25
|Ferrari-Aktie im Plus: Umsatz und Gewinn gesteigert (dpa-AFX)
|
04.11.25
|Ferrari bestätigt Prognose - Auslieferungen über Erwartungen (Dow Jones)
Analysen zu Ferrari N.V.
|09:16
|Ferrari Outperform
|Bernstein Research
|09.01.26
|Ferrari Buy
|Deutsche Bank AG
|08.01.26
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.12.25
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.12.25
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|09:16
|Ferrari Outperform
|Bernstein Research
|09.01.26
|Ferrari Buy
|Deutsche Bank AG
|08.01.26
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.12.25
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.12.25
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|09:16
|Ferrari Outperform
|Bernstein Research
|09.01.26
|Ferrari Buy
|Deutsche Bank AG
|16.12.25
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.12.25
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|12.12.25
|Ferrari Buy
|UBS AG
|08.01.26
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.12.25
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.25
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.25
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.25
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Ferrari N.V.
|312,20
|1,04%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:33
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:21
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|09:20
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|09:20
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|09:17
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|09:16
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|09:16
|Ferrari Outperform
|Bernstein Research
|09:15
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|09:02
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|08:34
|Danone Overweight
|Barclays Capital
|08:33
|ASML NV Equal Weight
|Barclays Capital
|08:27
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|08:26
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|08:25
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|08:19
|KION GROUP Overweight
|Barclays Capital
|08:19
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|08:19
|GEA Equal Weight
|Barclays Capital
|08:18
|Alstom Underweight
|Barclays Capital
|08:11
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|07:55
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|07:55
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|07:54
|Hapag-Lloyd Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:53
|Ryanair Overweight
|Barclays Capital
|07:53
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|07:44
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|07:42
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|07:37
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:36
|A.P. Moeller - Maersk A-S Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:36
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:35
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:34
|ArcelorMittal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:30
|DHL Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.01.26
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.01.26
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.01.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|13.01.26
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|13.01.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|13.01.26
|1&1 Buy
|UBS AG
|13.01.26
|United Internet Buy
|UBS AG
|13.01.26
|Santander Buy
|UBS AG
|13.01.26
|ING Group Buy
|UBS AG
|13.01.26
|BNP Paribas Buy
|UBS AG
|13.01.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|13.01.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|13.01.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.01.26
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|13.01.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|13.01.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|13.01.26
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.01.26
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets