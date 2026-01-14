Fresenius Medical Care Aktie
|37,71EUR
|-1,72EUR
|-4,36%
WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802
Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 37,40 Euro auf "Underweight" belassen. 2026 werde wohl ein Übergangsjahr, schrieb David Adlington am Mittwoch nach der Präsentation der Chefin des Dialysekonzerns, Helen Giza, auf der Healthcare-Konferenz von JPMorgan. Die Grippesaison sei bereits im Dezember gestartet. FMC prüfe noch, ob lediglich die Behandlungszahlen oder auch die Sterblichkeit der Dialyse-Patienten beeinflusst worden sei./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 05:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 05:59 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight
|
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
37,40 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
37,19 €
|
Abst. Kursziel*:
0,56%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
37,71 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-0,82%
|
Analyst Name::
David Adlington
|
KGV*:
-
Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|09:33
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.12.25
|Fresenius Medical Care Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.12.25
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|24.11.25
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|07.11.25
|Fresenius Medical Care Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Fresenius Medical Care (FMC) St.
|36,94
|-6,31%
