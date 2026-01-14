NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 37,40 Euro auf "Underweight" belassen. 2026 werde wohl ein Übergangsjahr, schrieb David Adlington am Mittwoch nach der Präsentation der Chefin des Dialysekonzerns, Helen Giza, auf der Healthcare-Konferenz von JPMorgan. Die Grippesaison sei bereits im Dezember gestartet. FMC prüfe noch, ob lediglich die Behandlungszahlen oder auch die Sterblichkeit der Dialyse-Patienten beeinflusst worden sei./rob/ag/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 05:33 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 05:59 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.