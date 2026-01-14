Boeing Aktie

209,00EUR -0,85EUR -0,41%
Boeing für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850471 / ISIN: US0970231058

14.01.2026 10:31:51

Boeing Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Boeing mit einem Kursziel von 275 US-Dollar auf "Buy" belassen. Dies schrieb Gavin Parsons am Dienstagabend anlässlich der Auslieferungs- und Auftragszahlen für den Dezember. Das Verhältnis zwischen Neuaufträgen und verbuchten Geschäften (book to bill) habe bei 2 gelegen./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 19:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Boeing Co. Buy
Unternehmen:
Boeing Co. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 275,00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 244,55 		Abst. Kursziel*:
12,45%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 244,55 		Abst. Kursziel aktuell:
12,45%
Analyst Name::
Gavin Parsons 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Boeing Co.

mehr Analysen
10:31 Boeing Buy UBS AG
13.01.26 Boeing Outperform RBC Capital Markets
13.01.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
06.01.26 Boeing Outperform Bernstein Research
05.01.26 Boeing Outperform Bernstein Research
