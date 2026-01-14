Boeing Aktie
|209,00EUR
|-0,85EUR
|-0,41%
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
Boeing Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Boeing mit einem Kursziel von 275 US-Dollar auf "Buy" belassen. Dies schrieb Gavin Parsons am Dienstagabend anlässlich der Auslieferungs- und Auftragszahlen für den Dezember. Das Verhältnis zwischen Neuaufträgen und verbuchten Geschäften (book to bill) habe bei 2 gelegen./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 19:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Boeing Co. Buy
|
Unternehmen:
Boeing Co.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 275,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 244,55
|
Abst. Kursziel*:
12,45%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 244,55
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,45%
|
Analyst Name::
Gavin Parsons
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Boeing Co.
|
13.01.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones beendet den Dienstagshandel im Minus (finanzen.at)
|
13.01.26
|Schwacher Handel: Dow Jones präsentiert sich am Dienstagnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
13.01.26
|ROUNDUP: Boeing kommt ein Stück aus Krisen-Tief - Mehr Neuaufträge als Airbus (dpa-AFX)
|
13.01.26
|NYSE-Handel Dow Jones sackt ab (finanzen.at)
|
13.01.26
|Boeing kommt ein Stück aus dem Krisen-Tief - Mehr Neuaufträge als Airbus (dpa-AFX)
|
13.01.26
|Boeing beats Airbus order numbers for the first time this decade (Financial Times)
|
13.01.26
|Boeing beats Airbus order numbers for the first time this decade (Financial Times)
|
13.01.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones zeigt sich zum Start des Dienstagshandels schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Boeing Co.
|10:31
|Boeing Buy
|UBS AG
|13.01.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|13.01.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.01.26
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|05.01.26
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|28.04.25
|Boeing Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|24.01.25
|Boeing Neutral
|UBS AG
|28.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
|14.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
|31.01.24
|Boeing Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Boeing Co.
|209,00
|-0,41%
