Diageo Aktie

19,35EUR -0,05EUR -0,26%
Diageo für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006

14.01.2026 11:48:56

Diageo Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Diageo nach einem Medienbericht über mögliche Transaktionen in China mit einem Kursziel von 2310 Pence auf "Outperform" belassen. Trevor Stirling stellte am Mittwoch eine Verbindung her zwischen einem möglichen Verkauf von Shui Jing Fang und einer Kombination mit Jiannanchun. Shui Jing Fang sei nach wie vor ein strategischer Vermögenswert, dessen Verkauf in einer Phase gesunkener Gewinne nicht seine bevorzugte Option wäre. Sollte eine Offerte einen hohen Aufschlag mit sich bringen, könne dies aber einiges ändern./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 07:04 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 07:04 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Diageo plc Outperform
Unternehmen:
Diageo plc 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
23,10 £
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
19,30 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
16,77 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Trevor Stirling 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

