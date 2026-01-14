Volvo AB Aktie
WKN: 855689 / ISIN: SE0000115446
Volvo AB (B) Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Volvo von 318 auf 341 schwedischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Schweden blieben trotz etwas gesunkener Gewinnschätzungen der Lkw-Favorit, schrieb Hemal Bhundia am Dienstagabend im Ausblick auf die Bilanz Ende Januar. Das Kursziel steigt aufgrund der nach vorne gerollten Bewertungsbasis./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 21:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volvo AB (B) Buy
|
Unternehmen:
Volvo AB (B)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
341,00 SEK
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
307,40 SEK
|
Abst. Kursziel*:
10,93%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
307,40 SEK
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,93%
|
Analyst Name::
Hemal Bhundia
|
KGV*:
-
Analysen zu Volvo AB (B)
|10:26
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|13.01.26
|Volvo AB Outperform
|RBC Capital Markets
|08.01.26
|Volvo AB Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.01.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|05.01.26
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
