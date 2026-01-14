Volvo AB Aktie

28,63EUR -0,01EUR -0,03%
Volvo AB

WKN: 855689 / ISIN: SE0000115446

14.01.2026 10:26:28

Volvo AB (B) Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Volvo von 318 auf 341 schwedischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Schweden blieben trotz etwas gesunkener Gewinnschätzungen der Lkw-Favorit, schrieb Hemal Bhundia am Dienstagabend im Ausblick auf die Bilanz Ende Januar. Das Kursziel steigt aufgrund der nach vorne gerollten Bewertungsbasis./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 21:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Volvo AB (B) Buy
Unternehmen:
Volvo AB (B) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
341,00 SEK
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
307,40 SEK 		Abst. Kursziel*:
10,93%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
307,40 SEK 		Abst. Kursziel aktuell:
10,93%
Analyst Name::
Hemal Bhundia 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Volvo AB (B)

mehr Nachrichten

Analysen zu Volvo AB (B)

mehr Analysen
10:26 Volvo AB Buy UBS AG
13.01.26 Volvo AB Outperform RBC Capital Markets
08.01.26 Volvo AB Buy Goldman Sachs Group Inc.
07.01.26 Volvo AB Market-Perform Bernstein Research
05.01.26 Volvo AB Overweight JP Morgan Chase & Co.

Aktien in diesem Artikel

Volvo AB (B) 28,65 0,03% Volvo AB (B)

