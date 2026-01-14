Rio Tinto Aktie
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Rio Tinto angesichts der Fusionsgespräche mit Glencore mit einem Kursziel von 5300 Pence auf "Hold" belassen. Kupfergeschäfte seien die treibende Kraft hinter der Idee einer solchen Kombination, schrieb Richard Hatch am Dienstagabend. Mit dem Glencore-Kauf würde Rio Tinto in diesem Bereich Fuß fassen und günstiges Wachstum erlangen. Um eine Neubewertung zu erreichen, müsse sich aber viel ändern./tih/ag
