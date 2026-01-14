Rio Tinto Aktie

73,40EUR 1,39EUR 1,93%
WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757

14.01.2026 11:52:11

Rio Tinto Hold

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Rio Tinto angesichts der Fusionsgespräche mit Glencore mit einem Kursziel von 5300 Pence auf "Hold" belassen. Kupfergeschäfte seien die treibende Kraft hinter der Idee einer solchen Kombination, schrieb Richard Hatch am Dienstagabend. Mit dem Glencore-Kauf würde Rio Tinto in diesem Bereich Fuß fassen und günstiges Wachstum erlangen. Um eine Neubewertung zu erreichen, müsse sich aber viel ändern./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 17:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Nachrichten zu Rio Tinto plc

