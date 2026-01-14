Diageo Aktie

19,20EUR -0,20EUR -1,03%
Diageo für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006

14.01.2026 10:39:27

Diageo Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Diageo mit einem Kursziel von 1780 Pence auf "Neutral" belassen. Das Geschäft mit dem chinesischen Schnaps Baijiu könne man außerhalb des Kerngeschäfts ansiedeln, schrieb Sanjeet Aujla am Dienstagabend anlässlich der Verkaufsspekulationen für diesen Bereich. Damit könnten die Briten ihre Verbindlichkeiten etwas reduzieren und den Barmittelumschlag verbessern./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 19:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Diageo plc Neutral
Unternehmen:
Diageo plc 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
17,80 £
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
19,25 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
16,60 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Sanjeet Aujla 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Diageo plc

