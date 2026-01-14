ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Diageo mit einem Kursziel von 1780 Pence auf "Neutral" belassen. Das Geschäft mit dem chinesischen Schnaps Baijiu könne man außerhalb des Kerngeschäfts ansiedeln, schrieb Sanjeet Aujla am Dienstagabend anlässlich der Verkaufsspekulationen für diesen Bereich. Damit könnten die Briten ihre Verbindlichkeiten etwas reduzieren und den Barmittelumschlag verbessern./rob/ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 19:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



