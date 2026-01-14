Danone Aktie

77,24EUR -0,26EUR -0,34%
Danone für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851194 / ISIN: FR0000120644

14.01.2026 08:34:25

Danone Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Danone mit einem Kursziel von 85 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Warren Ackerman verspricht sich laut seinem Ausblick vom Mittwoch von dem Lebensmittelkonzern ein solides viertes Quartal mit einem guten Gleichgewicht zwischen Absatzmenge und Preisen./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 00:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Danone S.A. Overweight
Unternehmen:
Danone S.A. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
85,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
77,36 € 		Abst. Kursziel*:
9,88%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
77,24 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10,05%
Analyst Name::
Warren Ackerman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Danone S.A.

