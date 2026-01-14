Danone Aktie
|77,24EUR
|-0,26EUR
|-0,34%
WKN: 851194 / ISIN: FR0000120644
14.01.2026 08:34:25
Danone Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Danone mit einem Kursziel von 85 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Warren Ackerman verspricht sich laut seinem Ausblick vom Mittwoch von dem Lebensmittelkonzern ein solides viertes Quartal mit einem guten Gleichgewicht zwischen Absatzmenge und Preisen./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 00:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
