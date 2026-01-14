PNE Aktie
|10,18EUR
|-0,04EUR
|-0,39%
WKN: A0JBPG / ISIN: DE000A0JBPG2
PNE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für PNE mit einem Kursziel von 16,80 Euro auf "Buy" belassen. Der Entwickler von Erneuerbare-Energie-Projekten dürfte die Schätzungen für das Gesamtjahr mit hoher Wahrscheinlichkeit erreicht haben, schrieb Malte Schaumann am Mittwoch. Dafür sprächen umfangreiche Projektverkäufe im vierten Quartal. Für eine neue Einschätzung der Aktie bedürfe es aber konkreter Angaben über die finanziellen Aspekte dieser Verkäufe./mf/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
