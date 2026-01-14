RWE Aktie

49,38EUR 1,22EUR 2,53%
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129

14.01.2026 09:55:30

RWE Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für RWE nach Windkraftauktionen in Großbritannien mit einem Kursziel von 54 Euro auf "Buy" belassen. Die neue Auktionsrunde sei sehr vorteilhaft gewesen für Offshore-Windkraftprojekte im Vereinigten Königreich, schrieb Ahmed Farman am Mittwoch. RWE sei der "große Gewinner", da der Energiekonzern den Zuschlag für den Löwenanteil der Kapazitäten mit einer Leistung von etwa 7 Gigawatt bekommen habe./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 03:09 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 03:09 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RWE AG St. Buy
Unternehmen:
RWE AG St. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
54,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
49,76 € 		Abst. Kursziel*:
8,52%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
49,36 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9,40%
Analyst Name::
Ahmed Farman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

