RWE Aktie
|49,38EUR
|1,22EUR
|2,53%
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
RWE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für RWE nach Windkraftauktionen in Großbritannien mit einem Kursziel von 54 Euro auf "Buy" belassen. Die neue Auktionsrunde sei sehr vorteilhaft gewesen für Offshore-Windkraftprojekte im Vereinigten Königreich, schrieb Ahmed Farman am Mittwoch. RWE sei der "große Gewinner", da der Energiekonzern den Zuschlag für den Löwenanteil der Kapazitäten mit einer Leistung von etwa 7 Gigawatt bekommen habe./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 03:09 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 03:09 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RWE AG St. Buy
|
Unternehmen:
RWE AG St.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
54,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
49,76 €
|
Abst. Kursziel*:
8,52%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
49,36 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9,40%
|
Analyst Name::
Ahmed Farman
|
KGV*:
-
