BMW Aktie
|90,10EUR
|1,60EUR
|1,81%
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
BMW Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für BMW von 92 auf 115 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Stephen Reitman gab am Mittwoch einen Ausblick auf das Jahr 2026 im Autosektor, wobei er für BMW, Renault, Ferrari und Aston Martin optimistisch bleibt. 2025 sei ein erneut herausforderndes Jahr gewesen, doch es habe im vergangenen Jahr positive Ausnahmen gegeben. Er glaubt, dass bestimmte Werte noch weiteres Potenzial haben. BMW gehöre zu den Unternehmen, die sich mit neuen Elektromodellen gegen die Konkurrenz stemmen. Die Münchener seien so etwas wie der "Wayne Gretzky des Autosektors", der als Eishockeyspieler den anderen immer schon eine Nasenlänge voraus gewesen sei./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 07:04 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 07:04 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
