ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Alstom von 20 auf 24 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Andre Kukhnin rechnet mit einem starken Auftragseingang, wie er am Dienstagnachmittag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht des Bahntechnik-Konzerns schrieb. Die Bewertung der Aktien spiegle aktuell aber die Ziele gut wider, und mit dem Start des neuen Konzernchefs gebe es gewisse Anpassungsrisiken./rob/ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 15:53 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



