WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
Airbus SE
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Airbus von 250 auf 240 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktien bleiben zudem auf der europäischen Empfehlungsliste "Conviction List - Directors Cut" von Goldman. Der jüngste Kursrückschlag aufgrund schwacher Januar-Auslieferungszahlen und Währungsgegenwind biete eine gute Einstiegschance, schrieb Sam Burgess am Freitagabend. Die Zielsenkung resultiere aus den jüngsten Wechselkursentwicklungen./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 18:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
