Fresenius Medical Care Aktie

38,16EUR 0,25EUR 0,66%
Fresenius Medical Care für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802

02.02.2026 08:55:56

Fresenius Medical Care (FMC) St Underperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Underperform" belassen. Die Marktteilnehmer hätten ihre Erwartungen an eine schnelle Erholung der Dialyse-Behandlungszahlen in den USA zuletzt immer deutlicher zurückgeschraubt, wie Analyst James Vane-Tempest in seinem am Montag vorliegenden Branchenkommentar schrieb. Darüber hinaus werde auf eine Verbesserung der Profitabilität gewartet./ag/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 18:24 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Underperform
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
36,00 €
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
38,00 € 		Abst. Kursziel*:
-5,26%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
38,16 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-5,66%
Analyst Name::
James Vane-Tempest 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

08:55 Fresenius Medical Care Underperform Jefferies & Company Inc.
27.01.26 Fresenius Medical Care Equal Weight Barclays Capital
26.01.26 Fresenius Medical Care Hold Deutsche Bank AG
23.01.26 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
20.01.26 Fresenius Medical Care Neutral Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel

Fresenius Medical Care (FMC) St. 38,13 0,58% Fresenius Medical Care (FMC) St.

