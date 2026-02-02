Fresenius Medical Care Aktie
|38,16EUR
|0,25EUR
|0,66%
WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802
Fresenius Medical Care (FMC) St Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Underperform" belassen. Die Marktteilnehmer hätten ihre Erwartungen an eine schnelle Erholung der Dialyse-Behandlungszahlen in den USA zuletzt immer deutlicher zurückgeschraubt, wie Analyst James Vane-Tempest in seinem am Montag vorliegenden Branchenkommentar schrieb. Darüber hinaus werde auf eine Verbesserung der Profitabilität gewartet./ag/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 18:24 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Underperform
|
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
36,00 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
38,00 €
|
Abst. Kursziel*:
-5,26%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
38,16 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5,66%
|
Analyst Name::
James Vane-Tempest
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
09:48
|Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie mit Underperform in neuer Analyse (finanzen.at)
|
27.01.26
|Analyse: Barclays Capital vergibt Equal Weight an Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie (finanzen.at)
|
26.01.26
|EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Release of a capital market information (EQS Group)
|
26.01.26
|EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
26.01.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: Hold-Bewertung durch Deutsche Bank AG (finanzen.at)
|
26.01.26
|DAX 40-Titel Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Fresenius Medical Care (FMC) St von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
23.01.26
|Börse Frankfurt in Grün: Zum Handelsstart Gewinne im LUS-DAX (finanzen.at)
|
23.01.26
|Handel in Frankfurt: DAX zum Start mit Abgaben (finanzen.at)
Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|08:55
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.01.26
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|26.01.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|23.01.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:55
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.01.26
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|26.01.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|23.01.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.12.25
|Fresenius Medical Care Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.11.25
|Fresenius Medical Care Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.25
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|15.08.25
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|Fresenius Medical Care Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:55
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|14.01.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.12.25
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|27.01.26
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|26.01.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|20.01.26
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.11.25
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|06.11.25
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Fresenius Medical Care (FMC) St.
|38,13
|0,58%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:38
|DHL Group Equal Weight
|Barclays Capital
|09:33
|Nokia Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:31
|Airbus Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:27
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:27
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:26
|Intesa Sanpaolo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:11
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:59
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:58
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:58
|Sartorius vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:56
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:55
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:54
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:48
|Hannover Rück Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:46
|AT & S buy
|Deutsche Bank AG
|08:40
|London Stock Exchange Overweight
|Barclays Capital
|08:22
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|08:22
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:38
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:38
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:37
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:37
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:33
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:33
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:32
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:21
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:06
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|07:06
|Carl Zeiss Meditec Equal Weight
|Barclays Capital
|06:31
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:31
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.01.26
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.01.26
|SAFRAN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|Deutsche Bank Overweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|ING Group Kaufen
|DZ BANK
|30.01.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|30.01.26
|adidas Equal Weight
|Barclays Capital
|30.01.26
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Equal Weight
|Barclays Capital
|30.01.26
|VINCI Overweight
|Barclays Capital