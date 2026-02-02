Commerzbank Aktie
|35,06EUR
|0,43EUR
|1,24%
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
Commerzbank Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Commerzbank von 30,70 auf 34,80 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Dank robuster Entwicklung im vierten Quartal seien die Jahresziele wohl in Reichweite, schrieb Andreas Pläsier am Montag in seinem Ausblick auf die Bilanz./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Commerzbank Hold
|
Unternehmen:
Commerzbank
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
34,80 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
35,13 €
|
Abst. Kursziel*:
-0,94%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
35,06 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-0,74%
|
Analyst Name::
Andreas Pläsier
|
KGV*:
-
