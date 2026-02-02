Commerzbank Aktie

35,06EUR 0,43EUR 1,24%
Commerzbank

WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001

02.02.2026 12:52:12

Commerzbank Hold

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Commerzbank von 30,70 auf 34,80 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Dank robuster Entwicklung im vierten Quartal seien die Jahresziele wohl in Reichweite, schrieb Andreas Pläsier am Montag in seinem Ausblick auf die Bilanz./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Commerzbank Hold
Unternehmen:
Commerzbank 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
34,80 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
35,13 € 		Abst. Kursziel*:
-0,94%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
35,06 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-0,74%
Analyst Name::
Andreas Pläsier 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Commerzbank

