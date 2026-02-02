LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
|540,80EUR
|-5,80EUR
|-1,06%
WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für LVMH mit einem Kursziel von 625 Euro auf "Outperform" belassen. Piral Dadhania bleibt auch nach dem Ausverkauf im Zuge der Jahreszahlen für 2025 von LVMH überzeugt, wie er in seinem am Montag vorliegenden Kommentar schrieb. Er sieht nun für Anleger eine gute Kaufgelegenheit bei den Papieren des Luxuskonzerns./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2026 / 19:03 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
Analyst:
RBC Capital Markets
Kursziel:
625,00 €
Rating jetzt:
Outperform
Kurs*:
547,00 €
Abst. Kursziel*:
14,26%
Rating update:
Outperform
Kurs aktuell:
540,80 €
Abst. Kursziel aktuell:
15,57%
Analyst Name::
Piral Dadhania
KGV*:
-
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|540,30
|-1,15%
