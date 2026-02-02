Hannover Rück Aktie
|243,00EUR
|3,80EUR
|1,59%
WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215
Hannover Rück Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktien von Hannover Rück auf ihre "European Conviction List - Directors Cut" gesetzt. Die Einstufung bleibt mit einem Kursziel von 299 Euro auf "Buy". Der zuständige Analyst Andrew Baker erwartet auch in einem schwächeren Preisumfeld im Bereich Schaden/Unfall anhaltendes Ergebniswachstum, hieß es am Montag. Ein Reservepuffer biete die nötige Flexibilität und der Bereich Leben/Gesundheit laufe stabiler als bei der Konkurrenz. Die Hannover-Rück-Aktien hätten sich zuletzt unterdurchschnittlich entwickelt und seien nun ungerechtfertigterweise nur auf Augenhöhe mit dem Branchenschnitt bewertet./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 05:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hannover Rück Buy
Unternehmen:
Hannover Rück
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
Kursziel:
299,00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
243,00 €
Abst. Kursziel*:
23,05%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
243,00 €
Abst. Kursziel aktuell:
23,05%
Analyst Name::
-
KGV*:
-
|
|
|
|
|
|
|
|
