London Stock Exchange Aktie
|94,50EUR
|-0,50EUR
|-0,53%
WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34
London Stock Exchange (LSE) Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für London Stock Exchange von 12500 auf 12000 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Michael Sanderson veröffentlichte am Montag die "Top 5" der Fragen, mit dem die Anleger aus seiner Sicht in den Geschäftsbericht der Londoner gehen. An erster Stelle nennt er die Frage, ob anlässlich der Jahresbilanz ein frisches Aktienrückkaufprogramm veröffentlicht wird. Sein Kursziel für die zuletzt schwachen Aktien passte Sanderson an jüngste Handelsvolumina und Währungsbewegungen an./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 00:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Overweight
|
Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
120,00 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
94,50 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
81,76 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Michael Sanderson
|
KGV*:
-
Analysen zu London Stock Exchange (LSE)
|08:40
|London Stock Exchange Overweight
|Barclays Capital
|29.01.26
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.01.26
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|19.01.26
|London Stock Exchange Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.01.26
|London Stock Exchange Buy
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|London Stock Exchange (LSE)
|95,00
|0,00%
