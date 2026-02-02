LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für London Stock Exchange von 12500 auf 12000 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Michael Sanderson veröffentlichte am Montag die "Top 5" der Fragen, mit dem die Anleger aus seiner Sicht in den Geschäftsbericht der Londoner gehen. An erster Stelle nennt er die Frage, ob anlässlich der Jahresbilanz ein frisches Aktienrückkaufprogramm veröffentlicht wird. Sein Kursziel für die zuletzt schwachen Aktien passte Sanderson an jüngste Handelsvolumina und Währungsbewegungen an./rob/ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 00:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.