WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006
Siemens Healthineers Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Der Aktienkurs der Münchner spiegle die mittelfristigen Aussichten nicht wider, wie Analyst James Vane-Tempest in seinem am Montag vorliegenden Branchenkommentar schrieb. Dies resultiere wohl aus dem Aktienüberhang der Mutter Siemens und gewissem Misstrauen in die Finanzentwicklung. Fortschritte in der Berechenbarkeit des Geschäfts dürften die Fundamentaldaten höher einpreisen./ag/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 18:24 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Siemens Healthineers AG
|08:56
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
