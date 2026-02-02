Mercedes-Benz Group Aktie
|58,15EUR
|0,58EUR
|1,01%
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
02.02.2026 09:11:30
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach Vorstellung der neuen S-Klasse mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Overweight" belassen. Damit platzierten die Stuttgarter ihr Flaggschiff als hyper-vernetztes Büro auf Rädern, schrieb Jose Asumendi am Montag./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2026 / 11:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 07:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|
Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
70,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
57,72 €
|
Abst. Kursziel*:
21,28%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
58,15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20,38%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|09:11
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.01.26
|Mercedes-Benz Group Equal Weight
|Barclays Capital
|21.01.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.01.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|58,18
|1,06%
