Bechtle Aktie
|43,74EUR
|0,32EUR
|0,74%
WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703
Bechtle Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Bechtle mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Buy" belassen. Der IT-Dienstleister dürfte klare Erholungssignale senden, gerade im Geschäft mit der öffentlichen Hand in Deutschland, schrieb Martin Comtesse am Montag vor im späteren Wochenverlauf erwarteten Eckdaten für das vierte Quartal 2025. Es sei aber ein Rekordquartal nötig, um die Jahresziele nach den historisch schwachen ersten neun Monaten 2025 noch zu erreichen./rob/ag/
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 06:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 06:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
