Bechtle Aktie

WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703

02.02.2026 13:10:47

Bechtle Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Bechtle mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Buy" belassen. Der IT-Dienstleister dürfte klare Erholungssignale senden, gerade im Geschäft mit der öffentlichen Hand in Deutschland, schrieb Martin Comtesse am Montag vor im späteren Wochenverlauf erwarteten Eckdaten für das vierte Quartal 2025. Es sei aber ein Rekordquartal nötig, um die Jahresziele nach den historisch schwachen ersten neun Monaten 2025 noch zu erreichen./rob/ag/

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 06:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 06:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Bechtle AG Buy
Unternehmen:
Bechtle AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
52,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
43,66 € 		Abst. Kursziel*:
19,10%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
43,74 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18,88%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Bechtle AG

