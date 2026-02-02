Intesa Sanpaolo Aktie
|5,98EUR
|0,01EUR
|0,17%
WKN: 850605 / ISIN: IT0000072618
02.02.2026 12:51:54
Intesa Sanpaolo Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Intesa Sanpaolo mit einem Kursziel von 7 Euro auf "Outperform" belassen. Die Italiener setzten auf Kontinuität, schrieb Pablo de la Torre Cuevas am Montag anlässlich der Quartalszahlen und der Strategie bis 2029./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 03:08 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 03:08 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Intesa Sanpaolo S.p.A. Outperform
|
Unternehmen:
Intesa Sanpaolo S.p.A.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
7,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
5,99 €
|
Abst. Kursziel*:
16,82%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
5,98 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17,14%
|
Analyst Name::
Pablo de la Torre Cuevas
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Intesa Sanpaolo S.p.A.
|
13:29
|Intesa plant bis 2029 mehr Gewinn - 50 Milliarden für Dividenden und Rückkäufe (dpa-AFX)
|
12:27
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
12:27
|Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 am Montagmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
09:29
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zeigt sich zum Start schwächer (finanzen.at)
|
09:29
|Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 zum Start mit Abgaben (finanzen.at)
|
30.01.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich in Grün (finanzen.at)
|
30.01.26
|Pluszeichen in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels steigen (finanzen.at)
|
30.01.26
|Börse Europa: Euro STOXX 50 am Freitagnachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu Intesa Sanpaolo S.p.A.
Aktien in diesem Artikel
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,99
|0,40%
