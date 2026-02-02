Bayer Aktie
|44,30EUR
|-0,18EUR
|-0,39%
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
Bayer Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Bayer von 42,50 auf 54,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktien bleiben zudem auf der europäischen Empfehlungsliste "Conviction List - Directors Cut" von Goldman. Analyst James Quigley sieht vor der höchstrichterlichen US-Entscheidung eines Glyphosat-Rechtsstreits ein günstiges Chance-Risiko-Verhältnis. Er sieht die Leverkusener kurz davor, das Thema endlich vom Tisch zu bekommen. Daneben besserten sich die Aussichten im Pharmabereich./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 22:04 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bayer Buy
|
Unternehmen:
Bayer
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
54,50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
44,40 €
|
Abst. Kursziel*:
22,75%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
44,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23,02%
|
Analyst Name::
James Quigley
|
KGV*:
-
