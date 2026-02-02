Intesa Sanpaolo Aktie

5,91EUR -0,06EUR -1,01%
Intesa Sanpaolo für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850605 / ISIN: IT0000072618

02.02.2026 09:26:53

Intesa Sanpaolo Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Intesa Sanpaolo auf "Overweight" mit einem Kursziel von 6,90 Euro belassen. Das Großreinemachen der Italiener mit dem Bericht zum vierten Quartal sei zwar eine negative Überraschung, schrieb Delphine Lee am Montag. Sie hätten aber gleichwohl die Gewinnerwartungen erfüllt. Die Anleger dürften zudem die Signale hinsichtlich der Kostenentwicklung begrüßen./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 08:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 08:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Intesa Sanpaolo S.p.A. Overweight
Unternehmen:
Intesa Sanpaolo S.p.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
6,90 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
5,91 € 		Abst. Kursziel*:
16,77%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
5,91 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16,83%
Analyst Name::
Delphine Lee 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

09:26 Intesa Sanpaolo Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.01.26 Intesa Sanpaolo Buy UBS AG
19.01.26 Intesa Sanpaolo Overweight Barclays Capital
08.01.26 Intesa Sanpaolo Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.12.25 Intesa Sanpaolo Outperform RBC Capital Markets
