HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Atoss Software mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Buy" belassen. Beim Spezialisten für Workforce Management sei eine Umsatzbeschleunigung im Gange, schrieb Gustav Froberg am Freitagabend nach Eckdaten. Er hob insbesondere Kundengewinne außerhalb der DACH-Region positiv hervor./rob/ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 17:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



