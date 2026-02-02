ATOSS Software Aktie

99,10EUR 2,20EUR 2,27%
ATOSS Software

WKN: 510440 / ISIN: DE0005104400

02.02.2026 12:50:08

ATOSS Software Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Atoss Software mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Buy" belassen. Beim Spezialisten für Workforce Management sei eine Umsatzbeschleunigung im Gange, schrieb Gustav Froberg am Freitagabend nach Eckdaten. Er hob insbesondere Kundengewinne außerhalb der DACH-Region positiv hervor./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 17:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ATOSS Software AG Buy
Unternehmen:
ATOSS Software AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
150,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
99,20 € 		Abst. Kursziel*:
51,21%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
99,10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
51,36%
Analyst Name::
Gustav Froberg 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu ATOSS Software AG

