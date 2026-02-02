ATOSS Software Aktie
|99,10EUR
|2,20EUR
|2,27%
WKN: 510440 / ISIN: DE0005104400
ATOSS Software Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Atoss Software mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Buy" belassen. Beim Spezialisten für Workforce Management sei eine Umsatzbeschleunigung im Gange, schrieb Gustav Froberg am Freitagabend nach Eckdaten. Er hob insbesondere Kundengewinne außerhalb der DACH-Region positiv hervor./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 17:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ATOSS Software AG Buy
|
Unternehmen:
ATOSS Software AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
150,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
99,20 €
|
Abst. Kursziel*:
51,21%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
99,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
51,36%
|
Analyst Name::
Gustav Froberg
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ATOSS Software AG
|
12:27
|Zuversicht in Frankfurt: TecDAX mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
12:27
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: So steht der SDAX mittags (finanzen.at)
|
10:04
|TecDAX-Titel ATOSS Software-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ATOSS Software von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
09:29
|Schwacher Handel: TecDAX zum Start des Montagshandels mit Abgaben (finanzen.at)
|
30.01.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: Schlussendlich Gewinne im SDAX (finanzen.at)
|
30.01.26
|TecDAX aktuell: TecDAX präsentiert sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
30.01.26
|ATOSS-Aktie steigt: Gewinn höher als erwartet (dpa-AFX)
|
30.01.26
|ROUNDUP 2: Softwareanbieter Atoss verdient mehr als erwartet - Aktie legt zu (dpa-AFX)