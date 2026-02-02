Intesa Sanpaolo Aktie
|6,01EUR
|0,05EUR
|0,80%
WKN: 850605 / ISIN: IT0000072618
Intesa Sanpaolo Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Intesa Sanpaolo mit einem Kursziel von 6,60 Euro auf "Overweight" belassen. Die Gewinnziele lägen leicht über dem Konsens, schrieb Paola Sabbione am Montag mit Blick auf den Business-Plan der Italiener. In den kommenden vier Jahren winke eine Ausschüttung in Höhe etwa der Hälfte der Marktkapitalisierung. Sabbione sieht die Langfriststory der Intesa-Aktie gestärkt. /ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 08:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 08:35 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
Intesa Sanpaolo S.p.A.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
6,60 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
5,99 €
|
Abst. Kursziel*:
10,18%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
6,01 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9,74%
|
Analyst Name::
Paola Sabbione
|
KGV*:
-
