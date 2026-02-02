FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Roche von 325 auf 340 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Emmanuel Papadakis passte seine Schätzungen an die durchwachsenen Ergebnisse für 2025 an. Vor ersten Studiendetails zu Fenebrutinib in der kommenden Woche seien Signale hierzu aus der Telekonferenz nach den Zahlen gut angekommen, schrieb er in seinem am Montag vorliegenden Resümee./ag/he



