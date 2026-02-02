Siemens Healthineers Aktie
|42,17EUR
|-0,10EUR
|-0,24%
WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006
Siemens Healthineers Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Siemens Healthineers auf "Overweight" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Ken Herrmann, Leiter der Klinik für Nuklearmedizin am Uniklinikum Essen, sehe immensen Bedarf für PET-Bildgebungssysteme in Europa, schrieb Analyst Hassan Al-Wakeel am Freitag nach einem Expertengespräch. In Deutschland seien aktuell etwa 150 PET-Geräte im Einsatz - 600 bis 700 müssten es sein, um sich mit US-Niveau vergleichen zu können. Auch die Einsatzzahlen könnten merklich steigen, neben der Onkologie steige der Bedarf in Kardiologie und Neurologie./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 19:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 05:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Overweight
|
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
61,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
42,21 €
|
Abst. Kursziel*:
44,52%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
42,17 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
44,65%
|
Analyst Name::
Hassan Al-Wakeel
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Siemens Healthineers AG
|
12:27
|Zuversicht in Frankfurt: TecDAX mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
09:48
|Buy-Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet Siemens Healthineers-Aktie (finanzen.at)
|
09:29
|Schwacher Handel: TecDAX zum Start des Montagshandels mit Abgaben (finanzen.at)
|
30.01.26
|TecDAX aktuell: TecDAX präsentiert sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
30.01.26
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX am Nachmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
30.01.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX am Freitagmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
30.01.26
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX steigt zum Start des Freitagshandels (finanzen.at)
|
29.01.26
|Börse Frankfurt in Rot: TecDAX fällt schlussendlich deutlich (finanzen.at)