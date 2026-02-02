Siemens Healthineers Aktie

42,17EUR -0,10EUR -0,24%
Siemens Healthineers für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006

02.02.2026 12:51:39

Siemens Healthineers Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Siemens Healthineers auf "Overweight" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Ken Herrmann, Leiter der Klinik für Nuklearmedizin am Uniklinikum Essen, sehe immensen Bedarf für PET-Bildgebungssysteme in Europa, schrieb Analyst Hassan Al-Wakeel am Freitag nach einem Expertengespräch. In Deutschland seien aktuell etwa 150 PET-Geräte im Einsatz - 600 bis 700 müssten es sein, um sich mit US-Niveau vergleichen zu können. Auch die Einsatzzahlen könnten merklich steigen, neben der Onkologie steige der Bedarf in Kardiologie und Neurologie./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 19:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 05:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

